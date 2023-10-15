Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди своих коллег по поводу результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что 38-летний россиянин в итоге сумеет преодолеть планку в 40 шайб за сезон. Самый пессимистичный прогноз — 40 шайб, а самый оптимистичный — 50 голов.
Итоги опроса:
- Сэмми Сильбер (The Hockey News) — 50;
- Бэйли Джонсон (Washington Post) — 48;
- Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network) — 46;
- Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network) —44;
- Том Гулитти (официальный сайт НХЛ) — 44;
- Итан Кадо (Monumental Sports Network) — 41;
- Стивен Уайно (Associated Press) — 41;
- Бен Рэби (Caps Radio) — 40.
источник: The Hockey News