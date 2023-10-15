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Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ

Прогноз заставляет оптимистично смотреть в будущее.
15 октября 2023 10:11
автор: Виталий Стопин

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди своих коллег по поводу результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что 38-летний россиянин в итоге сумеет преодолеть планку в 40 шайб за сезон. Самый пессимистичный прогноз — 40 шайб, а самый оптимистичный — 50 голов.

Итоги опроса:

  • Сэмми Сильбер (The Hockey News) — 50;
  • Бэйли Джонсон (Washington Post) 48;
  • Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network) 46;
  • Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network) 44;
  • Том Гулитти (официальный сайт НХЛ) 44;
  • Итан Кадо (Monumental Sports Network) 41;
  • Стивен Уайно (Associated Press) 41;
  • Бен Рэби (Caps Radio) 40.

источник: The Hockey News
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