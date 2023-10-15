Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди своих коллег по поводу результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что 38-летний россиянин в итоге сумеет преодолеть планку в 40 шайб за сезон. Самый пессимистичный прогноз — 40 шайб, а самый оптимистичный — 50 голов.

Итоги опроса: