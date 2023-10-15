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«Не будем слишком забегать вперёд». Малкин – о достижении отметки 500 шайб в НХЛ

Форварду осталось 27 голов.
15 октября 2023 10:21
автор: Денис Владимиров

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос о достижении отметки в 500 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Осталось 27 голов, чтобы забросить 500 шайб в карьере? Будем стараться, и меня радует ажиотаж вокруг «Питтсбурга» в последних двух матчах. Но это только старт чемпионата. Давайте не будем слишком забегать вперёд», – приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. В составе команды он трижды становился победителем Кубка Стэнли. В 2007 году россиянин стал обладателем приза лучшему новичку НХЛ, в 2009 году были признан лучшим игроком плей-офф Кубка Стэнли.

В активе 37-летнего хоккеиста 1066 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он отметился 473 шайбами и 762 результативными передачами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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