ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Попытаюсь догнать Овечкина». Евргений Малкин — о гонке снайперов НХЛ

Евгений минувшей ночью догнал Александра Могильного.
15 октября 2023 11:05
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности. 37-летний россиянин минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (5:2) и сравнялся по голам с Александром Могильным в списке лучших российских снайперов НХЛ.

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт Трофи» (смеётся). На самом деле я пока не задумывался об этом достижении. Возможно, я попытаюсь догнать Овечкина. Хоть это будет непросто, но я постараюсь.

Надеюсь, когда я завершу карьеру и оглянусь назад, то смогу сказать, что сделал всё, что было в моих силах. Сейчас я не думаю ни об очках, ни о чём-то подобном. Просто стараюсь в каждом матче показывать свой максимум», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

На счету Малкина и Могильного по 473 точных броска в регулярных чемпионатах НХЛ. Лидером рейтинга снайперов-россиян является Александр Овечкин, забросивший уже 822 шайбы. На втором месте в национальной гонке идёт Сергей Фёдоров (483).

источник: «Советский спорт»
Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска
Хоккеист отметился странным поступком.
15.10.2023 11:40
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Не будем слишком забегать вперёд». Малкин – о достижении отметки 500 шайб в НХЛ
Форварду осталось 27 голов.
15.10.2023 10:21
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ
Североамериканские журналисты предсказали, сколько шайб Овечкин забросит в новом сезоне НХЛ
Прогноз заставляет оптимистично смотреть в будущее.
15.10.2023 10:11
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Евгений Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попасть в плей-офф
15.10.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Малкин: «Питтсбург» стал намного сильнее, чем в прошлом году
«Пингвинз» выиграли два из трёх первых матчей сезона.
15.10.2023 10:05
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Мэттьюс повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ
У американца два матча с тремя шайбами на старте сезона.
15.10.2023 09:51
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Евгений Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» – «Калгари»
Россиянин отметился голом и передачей.
15.10.2023 08:49
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Гол Гаврикова не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Матч прошёл на домашней арене «Кингз».
15.10.2023 08:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть в гостях «Эдмонтон»
Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть в гостях «Эдмонтон»
Для россиянина это первая шайба в сезоне.
15.10.2023 08:30
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.