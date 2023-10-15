«Попытаюсь догнать Овечкина». Евргений Малкин — о гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности. 37-летний россиянин минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Калгари Флэймз» (5:2) и сравнялся по голам с Александром Могильным в списке лучших российских снайперов НХЛ.

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт Трофи» (смеётся). На самом деле я пока не задумывался об этом достижении. Возможно, я попытаюсь догнать Овечкина. Хоть это будет непросто, но я постараюсь.

Надеюсь, когда я завершу карьеру и оглянусь назад, то смогу сказать, что сделал всё, что было в моих силах. Сейчас я не думаю ни об очках, ни о чём-то подобном. Просто стараюсь в каждом матче показывать свой максимум», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

На счету Малкина и Могильного по 473 точных броска в регулярных чемпионатах НХЛ. Лидером рейтинга снайперов-россиян является Александр Овечкин, забросивший уже 822 шайбы. На втором месте в национальной гонке идёт Сергей Фёдоров (483).