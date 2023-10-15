Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину местного жителя после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября. Указывается, что нападении на автомобиль приняли участие другие игроки команды Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий.

По данным источника, ситуация на контроле у руководства клуба. Хозяин транспортного средства пока не обращался в полицию.