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Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Хоккеист отметился странным поступком.
15 октября 2023 11:40
автор: Денис Владимиров

Форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину местного жителя после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября. Указывается, что нападении на автомобиль приняли участие другие игроки команды Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий.

По данным источника, ситуация на контроле у руководства клуба. Хозяин транспортного средства пока не обращался в полицию.

источник: Телеграм-канал 112
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