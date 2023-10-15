Игрок «Миннесоты» Миддлтон считает заслуженным назначение Капризова альтернативным капитаном команды

Защитник «Миннесоты Уайлд» Джейк Миддлтон прокомментировал назначение российского нападающего Кирилла Капризова альтернативным капитаном команды.

«Кирилл – тот парень, который изо дня в день делает всё на 100 процентов, он очень усердно работает. Когда ты игрок-суперзвезда, то автоматически становишься лидером, и партнёры следуют за тобой. Вероятно, его лидерство заключается в том, насколько он хороший игрок, в том, что все знают, что хотят быть похожими на него», – цитирует Миддлтона The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний россиянин сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 40 шайб и сделал 35 результативных передач. В шести играх плей-офф он отметился одним голом.

По итогам регулярного чемпионата форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.