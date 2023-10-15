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«Капризова это не волнует». Бывший капитан «Миннесоты» — о новой роли россиянина в команде

Кирилл в межсезонье получил право стать альтернативным капитаном «дикарей».
15 октября 2023 13:38
автор: Виталий Стопин

Бывший капитан «Миннесоты Уайлд» Уэс Уолз высказался о решении команды доверить роль о альтернативного капитана форварду «дикарей» Кириллу Капризову. Россиянин выступает в НХЛ с января 2021 года.

«Если бы каждый вечер я выходил из туннеля на лёд с этим парнем, то ему не нужно было бы говорить ни слова. Я был бы очень вдохновлён игрой рядом с этим хоккеистом. Капризову не нужна нашивка на джерси, чтобы люди поняли, что он лидер команды. Я играл с одними из лучших — Рэем Бурком и Стивом Айзерманом, но они никогда не говорили много. Тебе не обязательно быть парнем, который всё время выступает перед командой в раздевалке.

Не знаю, хочет ли Кирилл получить эту нашивку, но не думаю, что его это действительно волнует. Он просто хочет забивать и побеждать. Это всё, что он хочет делать. Но он лидер команды, несмотря ни на что», — приводит слова Уолза The Athletic.

Кирилл Капризов в нынешнем сезоне НХЛ провёл два матча и стал автором двух голевых передач. Минувшей ночью «дикари» в гостях проиграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:7.

источник: The Athletic
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