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«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» и вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ

«Магнитка» отлично провела воскресный матч в Астане.
15 октября 2023 14:35
автор: Виталий Стопин

В Астане (Казахстан) на льду «Барыс-Арены» 15 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Победу в овертайме одержала «Магнитка» — 4:3 ОТ.

В составе победителей точными бросками отметились Данила Юров, Никита Гребёнкин, Никита Михайлис и Денис Зернов, принёсший своей команде дополнительное очко в овертайме. За «Барыс» отличились Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червены. Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. Астанчане в 19 матчах набрали 16 очков и идут на 10-м месте в таблице Восточной конференции. В следующем матча казахстанская команда 18 октября встретится в Тольятти с «Ладой».

«Металлург» победил во втором матче кряду. За 20 матчей подопечные Андрея Разина набрали 29 очков и лидируют на Востоке. 17 октября они в гостях встретятся с «Автомобилистом».

источник: «Советский спорт»
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