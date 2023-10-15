«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» и вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ

В Астане (Казахстан) на льду «Барыс-Арены» 15 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Барысом» и магнитогорским «Металлургом». Победу в овертайме одержала «Магнитка» — 4:3 ОТ.

В составе победителей точными бросками отметились Данила Юров, Никита Гребёнкин, Никита Михайлис и Денис Зернов, принёсший своей команде дополнительное очко в овертайме. За «Барыс» отличились Райли Барбер, Роман Старченко и Рудольф Червены. Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд. Астанчане в 19 матчах набрали 16 очков и идут на 10-м месте в таблице Восточной конференции. В следующем матча казахстанская команда 18 октября встретится в Тольятти с «Ладой».

«Металлург» победил во втором матче кряду. За 20 матчей подопечные Андрея Разина набрали 29 очков и лидируют на Востоке. 17 октября они в гостях встретятся с «Автомобилистом».