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Никитин назвал причины поражения «Локомотива» в матче КХЛ с «Авангардом»

Ярославский клуб в прошедшей встрече уступил сопернику со счётом 1:4.
15 октября 2023 16:20
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда на выезде проиграла «Авангарду» (1:4).

«Авангард» с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру. Мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника, просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали себе слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию – это самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

После 19 сыгранных матчей «Локомотив» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 29 очков. «Авангард» идёт на пятой позиции на Востоке с 22 очками при 17 играх.

19 октября железнодорожники отправятся в гости к ЦСКА, омский клуб днём ранее (18) сыграет на выезде против «Витязя».

источник: Чемпионат.com
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