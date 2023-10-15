«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаев» на своей площадке оказались сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Виктора Козлова.

За уфимскую команду шайбы забросили Вячеслав Лещенко (2-я минута), Егор Сучков (10), Сергей Шмелёв (57) и Евгений Тимкин (60). Гости ответили голами Романа Горбунова (30) и Ника Меркли (56).

Таким образом, «Салават Юлаев» одерживает четвёртую победу подряд в КХЛ и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка). «Динамо» на Западе находится на восьмой позиции, имея в своём активе 18 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Минск) – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

Голы: Лещенко, 01:40; Сучков, 09:37; Шмелёв, 56:16; Тимкин, 59:20 (пустые ворота) – Горбунов, 29:31 (мен.); Меркли, 55:09.