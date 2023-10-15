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«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Победная серия уфимцев достигла четырёх игр.
«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
15 октября 2023 16:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккеисты «Салавата Юлаев» на своей площадке оказались сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Виктора Козлова.

За уфимскую команду шайбы забросили Вячеслав Лещенко (2-я минута), Егор Сучков (10), Сергей Шмелёв (57) и Евгений Тимкин (60). Гости ответили голами Романа Горбунова (30) и Ника Меркли (56).

Таким образом, «Салават Юлаев» одерживает четвёртую победу подряд в КХЛ и поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка). «Динамо» на Западе находится на восьмой позиции, имея в своём активе 18 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Минск) – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

Голы: Лещенко, 01:40; Сучков, 09:37; Шмелёв, 56:16; Тимкин, 59:20 (пустые ворота) – Горбунов, 29:31 (мен.); Меркли, 55:09.

источник: «Советский спорт»
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