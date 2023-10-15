Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» в овертайме обыграть «Витязь» в матче КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе хозяев отличились дважды Брукс Мэйсек (51-я и 62-я минуты) и Анатолий Голышев (60). Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дерека Барака (30) и Игоря Угольникова (57).

Таким образом, «Автомобилист» с 26 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Витязь» находится на 11-й строчке Запада, имея в своём активе 10 очков.

В следующем матче «Автомобилист» примет дома «Металлург» (17 октября), а «Витязь» сыграет в Балашихе с «Авангардом» (18 октября).