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Тренер «Салавата» Козлов прокомментировал победу над минским «Динамо»

Уфимский клуб обыграл соперника со счётом 4:2.
15 октября 2023 18:53
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда оказалась сильнее минского «Динамо» (4:2).

«Тяжелый матч, первый период провели хорошо, во втором начали допускать ошибки при выходе из своей зоны, чем воспользовался соперник. Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда «Динамо» сравняло счет, ребята проявили характер, забили гол, потом в пустые ворота. Хорошая победа на характере, ребята молодцы», – приводит слова 48-летнего специалиста пресс-служба уфимцев.

В настоящее время «Салават» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка. Минская команда располагается на восьмой строчке на Западе, имея в своём активе 18 баллов.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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