Бывший хоккеист «Локомотива» возобновил карьеру в возрасте 39 лет

Финский нападающий Петри Контиола возобновил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

39-летний форвард заключил соглашение с «Таппарой», в которой воспитывался с 2003 по 2007 год.

«Контракт заключён. Я пока точно не знаю, когда начну играть», — сообщил игрок.

Контиола известен в КХЛ по выступлениям за магнитогорский «Металлург», «Трактор» и ярославский «Локомотив». Всего в Континентальной хоккейной лиге финн провёл 545 матчей, в которых заработал 341 (120+221) очко. Он является серебряным призёром чемпионатов мира (2007, 2014).

Его последним клубом до возвращения в «Таппару» был финский «Ильвес», который он покинул по окончании сезона-2022/2023.