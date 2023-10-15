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Канарейкин отметил отличную форму форварда «Питтсбурга» Малкина в начале сезона НХЛ

Ранее хоккеист вошёл в тройку лучших снайперов лиги среди россиян.
15 октября 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Спартака» и магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил форму нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в начале сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Калгари» (5:2) 37-летний игрок записал в свой актив два (1+1) очка и поднялся в тройку лучших снайперов НХЛ среди российских хоккеистов. В данный момент он делит эту строчку с Александром Могильным (473).

«Малкин великолепно подвел себя к началу сезона, находится в хорошей форме, залечил свои травмы. Поэтому показывает такие результаты. Это супертоповый игрок, один из лучших в нашей истории», – приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин в составе «Питтсбурга» принял участие в трёх матчах, забросил две шайбы и отдал четыре ассиста.

источник: Metaratings.ru
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