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«40 бросков и два гола — это маловато, будем работать». Заварухин – о матче с «Витязем»

Уральцы с трудом обыграли подольчан.
15 октября 2023 23:08
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Не всё у нас получалось в созидании, было много брака в начале. Потом перестроились, немного поменяли сочетания, здорово провели третий период. 40 бросков и два гола — это маловато, будем работать над этим компонентом. Есть броски от синей линии, с углов, но мало с точек поражения, откуда идёт голевая ситуация», - приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» набрал 26 очков и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Востока. У «Витязя» 10 баллов. Команда выдаёт серию из четырёх поражений подряд и идёт последней на Западе.

источник: КХЛ
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