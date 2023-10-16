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Украинский хоккеист: предлагали контракт в КХЛ и гражданство РФ, но нужно было порвать свой паспорт

Представитель незалежной мог выступать в элитной лиге России.
16 октября 2023 00:19
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Кременчуга» Виталий Лялька вспомнил, как ему предлагали контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги.

«Это было в 2014 году. Обычная тренировка, перед ней захожу к тренерам и вижу, что на столе лежит паспорт и пятилетний контракт в команду КХЛ. Причём достаточно хороший контракт.

Мне говорят: «Это может быть твой контракт, но тебе надо взять этот паспорт». Я был к такому не готов. Плюс должно было быть только российское гражданство, то есть надо было порвать украинский паспорт. Я отказался, история на том и закончилась», — заявил Лялька на YouTube-канале SportArena.

При этом Виталий отметил, что не жалеет о своём выборе даже спустя 9 лет. Напомним, Лялька играл за «Кристалл» (Бердск) и красноярский «Сокол». По итогам чемпионата Украины сезона-2022/2023 Лялька стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком.

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