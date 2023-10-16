Владимир Тарасенко забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава» принимает на своей площадке «Тампу-Бэй».

Отметим, что на 8-й минуте первого периода российский форвард «сенаторов» Владимир Тарасенко забросил свою первую шайбу в новом сезоне. Гол позволил «Оттаве» выйти вперед.

На текущий момент подошёл к концу второй период матча. Команды ушли на перерыв при счёте 3:2 в пользу «Сенаторз».

Напомним, в прошлом сезоне Владимир Тарасенко играл в составе «Сент-Луис» и «Рейнджерс». За 69 встреч он забил 18 голов и оформил 32 результативные передачи.