Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать победу над «Тампой-Бэй» в матче НХЛ

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава» сыграла на своей площадке «Тампу-Бэй».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «сенаторов».

Уже на 8-й минуте первого периода хозяева открыли счёт усилиями российского форварда Владимира Тарасенко, который забросил свою первую шайбу в новом сезоне.

Также в составе победителей дубль оформил Брэйди Ткачук. Ещё по голу за «Оттаву» забили Мэттью Джозеф и Тим Штюцле.

В составе «Тампы-Бэй» отличились Энтони Cирелли и Таннер Жанно.