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Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать победу над «Тампой-Бэй» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счётом 5:2.
16 октября 2023 04:41
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава» сыграла на своей площадке «Тампу-Бэй».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «сенаторов».

Уже на 8-й минуте первого периода хозяева открыли счёт усилиями российского форварда Владимира Тарасенко, который забросил свою первую шайбу в новом сезоне.

Также в составе победителей дубль оформил Брэйди Ткачук. Ещё по голу за «Оттаву» забили Мэттью Джозеф и Тим Штюцле.

В составе «Тампы-Бэй» отличились Энтони Cирелли и Таннер Жанно.

источник: «Советский спорт»
Владимир Тарасенко забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»
Нападающий отличился на 8-й минуте первого периода.
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