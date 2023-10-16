Дебютный гол в НХЛ 19-летнего Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Каролину»

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» со счётом 6:3. Хозяева повели 3:0 уже к 13-й минуте встречи.

Самым результативным игроком матча стал нападающий победителей Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик. Также в составе «Анахайма» забивали Сэм Кэррик, Кэм Фаулер и Павел Минтюков. 19-летний российский защитник отличился впервые в НХЛ за карьеру. Также на его счету показатель полезности «+2» и 2 броска в створ за 18:11 на льду.

У «Каролины» дубль оформил Теуво Терявяйнен, также отличился Мартин Нечас. На счету российского защитника Дмитрия Орлова результативная передача, «-5», 2 силовых приёма и 3 броска за 15:20.

«Каролина» потерпела первое поражение за три матча. У «Анахайма» теперь на счету по победе и проигрышу.