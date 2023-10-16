ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Павел Минтюков стал третьей звездой матча «Анахайма» с «Каролиной»

Защитник «Анахайма» стал втором первой шайбы в НХЛ.
16 октября 2023 06:59
автор: Александр Кожевников

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал третьей звездой матча с «Каролиной».

Российский хоккеист в этой встрече набрал первое очко в НХЛ, отметившись голом уже во второй встрече дебютного сезона в лиге.

В матче с «Харрикейнз» Минтюков нанёс три броска в створ ворот при показателе полезности »+2».

19-летний хоккеист дебютировал за «Анахайм» в матче против «Вегаса» (1:4).

«Каролина» потерпела первое поражение за три матча. У «Анахайма» теперь на счету по победе и проигрышу.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Злодеев стал игроком фарм-клуба «Ванкувера»
Игрок подписал однолетний контракт.
16.10.2023 07:29
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Иван Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ
Хоккеист отметился голевой передачей.
16.10.2023 07:20
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владимир Тарасенко прокомментировал свой первый гол за «Оттаву»
Хоккеист помог команде обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг».
16.10.2023 07:12
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дебютный гол в НХЛ 19-летнего Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Каролину»
«Ураганы» впервые потеряли очки.
16.10.2023 06:22
Хоккей
автор: Иван Уральский
Владимир Тарасенко стал 3-й звездой матча «Оттава» — «Тампа»
«Сенаторы» одержали победу со счётом 5:2.
16.10.2023 05:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
19-летний защитник Павел Минтюков забил свой первый гол в НХЛ
Российский хоккеист отличился уже в первом периоде.
16.10.2023 05:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Гол Тарасенко помог «Оттаве» одержать победу над «Тампа-Бэй» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:2.
16.10.2023 04:41
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Владимир Тарасенко забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ в матче с «Тампой»
Нападающий отличился на 8-й минуте первого периода.
16.10.2023 04:08
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Украинский хоккеист: предлагали контракт в КХЛ и гражданство РФ, но нужно было порвать свой паспорт
Представитель незалежной мог выступать в элитной лиге России.
16.10.2023 00:19
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.