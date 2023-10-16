Павел Минтюков стал третьей звездой матча «Анахайма» с «Каролиной»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал третьей звездой матча с «Каролиной».

Российский хоккеист в этой встрече набрал первое очко в НХЛ, отметившись голом уже во второй встрече дебютного сезона в лиге.

В матче с «Харрикейнз» Минтюков нанёс три броска в створ ворот при показателе полезности »+2».

19-летний хоккеист дебютировал за «Анахайм» в матче против «Вегаса» (1:4).

«Каролина» потерпела первое поражение за три матча. У «Анахайма» теперь на счету по победе и проигрышу.