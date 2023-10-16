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Владимир Тарасенко прокомментировал свой первый гол за «Оттаву»

Хоккеист помог команде обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг».
16 октября 2023 07:12
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко прокомментировал свой первый гол за эту команду.

«Победа - это всегда волнительно. Перед сезоном было много различных разговоров. Но после победы всё меняется. Настроение другое, понимаете? Атмосфера и уровень доверия.

Всегда есть определённое давление. Когда начинается новый сезон, ты пытаешься забить. Это мой первый сезон с новой командой. Вся моя семья приехала сюда несколько дней назад, так что это важный момент, не буду лгать», - приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По итогам встречи с «Тампой» (5:2) Тарасенко стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи и был признан третьей звездой матча.

источник: NHL (НХЛ)
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