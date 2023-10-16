Иван Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ

Российский 19-летний форвард «Херши Бэрс» Иван Мирошниченко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Кливлендом».

Мирошниченко ассистировал Харди Актеллу в первой результативной атаке «медведей» в этом матче.

«Херши Бэрс» по итогам матча одержали победу со счётом 5:2.

Для россиянина это набранное очко стало первым в АХЛ.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под общим 20-м номером и принял участие в предсезонном матче клуба с «Детройт Ред Уингз» (4:3), записав на свой счёт две результативные передачи. В прошлом сезоне в КХЛ он играл за «Авангард». За омский клуб он сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав четыре (3+1) очка.