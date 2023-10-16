Павел Минтюков прокомментировал свой первый гол за «Анахайм»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков прокомментировал свой первый гол в составе команды.

«ЛаКомбе дал мне передачу на пустые ворота и мне оставалось только её использовать», - приводит слова Минтюкова AP News.

Минтюков стал третьей звездой матча с «Каролиной» (6:3).

Россияский хоккеист отметился голом уже во второй встрече дебютного сезона в лиге.

В матче с «Харрикейнз» Минтюков нанёс три броска в створ ворот при показателе полезности »+2».

19-летний хоккеист дебютировал за «Анахайм» в матче против «Вегаса» (1:4).