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Хабаровский «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва

Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.
16 октября 2023 08:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 16 октября, пресс-служба «Амура» опубликовала заявление в связи со скандальным поведением нападающего хабаровской команды Александра Хохлачёва.

«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачёва и приносит извинения болельщикам. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок. Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачёва», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября. Указывается, что нападении на автомобиль приняли участие другие игроки команды Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий.

источник: ХК «Амур»
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