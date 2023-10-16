Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок

Сегодня, 16 октября, телеграм-канал 112 сообщает о том, что нападающий «Амура» Александр Хохлачёв получил штраф размером в 6,5 млн рублей.

Именно такую сумму хоккеист зарабатывает за один месяц.

«Штраф может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачёв не забивал 11 матчей подряд», — сказано в сообщении.

Напомним, форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября. Указывается, что нападении на автомобиль приняли участие другие игроки команды Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий.

В текущем сезоне Хохлачёв провел за «Амур» 15 встреч, забил три гола и оформил шесть ассистов. В последних 12 матчах форвард набрал всего два очка.