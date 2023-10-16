ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок

Штраф могут отменить за хорошую игру.
Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок
16 октября 2023 09:31
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 16 октября, телеграм-канал 112 сообщает о том, что нападающий «Амура» Александр Хохлачёв получил штраф размером в 6,5 млн рублей.

Именно такую сумму хоккеист зарабатывает за один месяц.

«Штраф может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачёв не забивал 11 матчей подряд», — сказано в сообщении.

Напомним, форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 15 октября. Указывается, что нападении на автомобиль приняли участие другие игроки команды Виктор Балдаев и Вячеслав Грецкий.

В текущем сезоне Хохлачёв провел за «Амур» 15 встреч, забил три гола и оформил шесть ассистов. В последних 12 матчах форвард набрал всего два очка.

Хабаровский «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва
Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.
16.10.2023 08:36
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Павел Минтюков прокомментировал свой первый гол за «Анахайм»
Россиянин отметился голом уже во второй встрече за команду.
16.10.2023 07:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Злодеев стал игроком фарм-клуба «Ванкувера»
Игрок подписал однолетний контракт.
16.10.2023 07:29
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Иван Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ
Хоккеист отметился голевой передачей.
16.10.2023 07:20
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владимир Тарасенко прокомментировал свой первый гол за «Оттаву»
Хоккеист помог команде обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг».
16.10.2023 07:12
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Павел Минтюков стал третьей звездой матча «Анахайма» с «Каролиной»
Защитник «Анахайма» стал втором первой шайбы в НХЛ.
16.10.2023 06:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дебютный гол в НХЛ 19-летнего Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Каролину»
Дебютный гол в НХЛ 19-летнего Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Каролину»
«Ураганы» впервые потеряли очки.
16.10.2023 06:22
Хоккей
автор: Иван Уральский
Владимир Тарасенко стал 3-й звездой матча «Оттава» — «Тампа»
«Сенаторы» одержали победу со счётом 5:2.
16.10.2023 05:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
19-летний защитник Павел Минтюков забил свой первый гол в НХЛ
19-летний защитник Павел Минтюков забил свой первый гол в НХЛ
Российский хоккеист отличился уже в первом периоде.
16.10.2023 05:37
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.