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«10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор». Путин — о хоккее

Президент России высказался о своих хобби.
16 октября 2023 12:05
автор: Виталий Овсянников

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как начал играть в хоккей.

«Я и сейчас играю. Начал кататься на коньках только 10 лет назад. До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор. Я одновременно учился кататься на коньках и играть в хоккей. Для меня это было одно и то же. Командные виды спорта всегда интересны, эмоциональны, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел», — цитирует Владимира Путина официальный сайт президента России.

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

источник: Официальный сайт президента России
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