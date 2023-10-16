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Бывший тренер сборной России Плющев считает, что Хохлачёв должен ответить за свой проступок

Ранее хоккеист запрыгнул на чужую машину.
16 октября 2023 14:39
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию о том, что форвард «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на чужую машину.

После этого хабаровский клуб принес извинения фанатам за поведение нападающего и отметил, что хоккеист будет оштрафован.

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идет в нарушение закона, всегда чревата ответственностью. Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, Хохлачёв перебрался в стан хабаровчан из «Спартака» в конце августа 2023 года. В нынешнем сезоне Александр провёл 16 матчей, забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

источник: «Газета.Ru»
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