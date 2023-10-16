ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дмитрий Губерниев: делом Хохлачёва должны заниматься правоохранительные органы

Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.
16 октября 2023 15:01
автор: Виталий Овсянников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал своё отношение к скандальному поступку форварда «Амура» Александра Хохлачева.

Напомним, форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание», - заявил Губерниев в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Хохлачёв провел за «Амур» 15 встреч, забил три гола и оформил шесть ассистов. В последних 12 матчах форвард набрал всего два очка.

источник: «РБ-Спорт»
Бывший тренер сборной России Плющев считает, что Хохлачёв должен ответить за свой проступок
Ранее хоккеист запрыгнул на чужую машину.
16.10.2023 14:39
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор». Путин — о хоккее
Президент России высказался о своих хобби.
16.10.2023 12:05
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок
Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок
Штраф могут отменить за хорошую игру.
16.10.2023 09:31
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Хабаровский «Амур» выступил с заявлением в связи со скандальным поведением Хохлачёва
Хоккеист запрыгнул на машину жителя Хабаровска.
16.10.2023 08:36
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Павел Минтюков прокомментировал свой первый гол за «Анахайм»
Россиянин отметился голом уже во второй встрече за команду.
16.10.2023 07:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Злодеев стал игроком фарм-клуба «Ванкувера»
Игрок подписал однолетний контракт.
16.10.2023 07:29
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Иван Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ
Хоккеист отметился голевой передачей.
16.10.2023 07:20
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Владимир Тарасенко прокомментировал свой первый гол за «Оттаву»
Хоккеист помог команде обыграть «Тампу-Бэй Лайтнинг».
16.10.2023 07:12
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Павел Минтюков стал третьей звездой матча «Анахайма» с «Каролиной»
Защитник «Анахайма» стал втором первой шайбы в НХЛ.
16.10.2023 06:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.