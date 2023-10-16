Дмитрий Губерниев: делом Хохлачёва должны заниматься правоохранительные органы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал своё отношение к скандальному поступку форварда «Амура» Александра Хохлачева.

Напомним, форвард хабаровского «Амура» Александр Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы. Он ведь по чужой машине прошелся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание», - заявил Губерниев в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Хохлачёв провел за «Амур» 15 встреч, забил три гола и оформил шесть ассистов. В последних 12 матчах форвард набрал всего два очка.