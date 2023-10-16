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Хохлачёв впервые прокомментировал скандальный инцидент с прыжком на машину

Ранее хоккеист называл свой поступок шуткой.
Хохлачёв впервые прокомментировал скандальный инцидент с прыжком на машину
16 октября 2023 16:56
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ХК «Амур»

Форвард «Амура» Александр Хохлачёв объяснил свой поступок, когда он запрыгнул на чужую машину.

Ранее хабаровский клуб принес извинения фанатам за поведение нападающего и отметил, что игрок будет оштрафован.

«Безусловно, я повёл себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», — приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Хохлачёв перебрался в стан хабаровчан из «Спартака» в конце августа 2023 года. В нынешнем сезоне Александр провёл 16 матчей, забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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