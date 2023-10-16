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Рейдеборн раскритиковал Шведскую хоккейную ассоциацию за отказ вызывать хоккеистов из КХЛ

Голкипер мечтает ещё сыграть за сборную своей страны.
16 октября 2023 17:18
автор: Виталий Стопин

Вратарь швейцарского «Берна» Адам Рейдеборн объяснил, почему решил покинуть КХЛ. Также он раскритиковал Шведскую хоккейную ассоциацию за отказ приглашать в сборную страны игроков, выступающих в КХЛ.

«Я знал, что происходит в мире. Россия сделала и продолжает делает много плохого во время СВО. Мы говорили об этом в ЦСКА, и многие россияне в команде чувствовали то же, что и я сейчас. Но, безусловно, было много разных мнений.

Я не хотел остаться без команды и без трансферной карты, если бы ЦСКА её сохранил. Тогда я решил вернуться. Думаю, сегодня я бы принял точно такое же решение.

Считаю неправильным, что игроков КХЛ не вызывают в сборную Швеции. Я заслуживаю быть частью национальной команды. Конечно, это предмет для дискуссии, но ассоциации, возможно, не стоит отказываться от игроков, выступающих сегодня КХЛ», — приводит слова Рейдеборна Aftonbladet.

Адам Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 года и дважды помог армейцам завоевать Кубок Гагарина. По завершении седьмого матча финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2023/2024 с «Ак Барсом» швед заявил, что может продолжить играть за московский клуб, если ему предложат остаться. Однако из-за ужесточения лимита на легионеров он покинул красно-синих.

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