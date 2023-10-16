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Генменеджер «Миннесоты» объяснил назначение Капризова альтернативным капитаном команды

Кирилл получил новую роль в коллективе.
16 октября 2023 18:41
автор: Александр Кожевников

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о назначении россиянина Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Это очень важное решение. Значительное. Вы хотите убедиться, что всё сделали правильно.

Самое главное — Кирилл понимает свою ответственность как элитного игрока. Я не буду вдаваться в подробности, но он знает, каковы его обязанности как лучшего игрока в команде и топового игрока НХЛ. И это важно», — приводит слова Герина The Athletic.

Кирилл Капризов в нынешнем сезоне НХЛ провёл два матча и стал автором двух голевых передач. Минувшей ночью «дикари» в гостях проиграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:7.

источник: The Athletic
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