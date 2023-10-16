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Юрист: хоккеист Хохлачев может оспорить штраф от клуба за прыжки на чужой машине

Хоккеиста оштрафовали в команде.
16 октября 2023 18:57
автор: Александр Кожевников

Юрист компании Sila International Lawyer Илья Чичеров рассказал о возможных последствиях поступка хоккеиста хабаровского «Амура» Александра Хохлачева.

«Штраф как вид дисциплинарного взыскания действующим трудовым законодательством не предусмотрен. Однако, учитывая специфику спортивной деятельности, в различных видах спорта предусматривается возможность снижения вознаграждения игрокам в связи с определенными обстоятельствами.

Это достигается тем, что клуб может установить небольшой по размеру оклад (который выплачивается в любом случае), а оставшуюся часть клуб делает премией или надбавкой (например, за достижение высоких спортивных показателей, отсутствие нарушений и т.д.). Премиальная часть может быть гораздо больше оклада, очень частая практика в футболе, например.

В КХЛ приняты правила, посвященные размеру вознаграждения хоккеистов: 60% от общей суммы составляет оклад, 40% — премиальная часть. Здесь широко применяются стандартные формы трудовых договоров (требование регламента КХЛ): они также содержат такое соотношение. Однако мы можем только догадываться, какой порядок выплаты премий существует в ХК «Амур». Для этого нужно ознакомиться с положением о премировании и иными локальными актами клуба, что широкая общественность сделать не может, по понятным причинам.

Таким образом, скорее всего «Амур» говорит о лишении части премий, при этом, возможно, потребуется лишать Хохлачева премии несколько месяцев подряд, пока не накопится полная сумма месячного дохода.

Возможно, именно поэтому клуб сделал также заявление о возможности отмены штрафа — если хоккеист больше не будет совершать таких проступков, то дальше штрафовать его не будут. Данный вопрос находится в ведении клуба.

Однако, если хоккеист посчитает, что лишение премии является неправомерным, то он будет вправе обратиться в Комиссию по контрактным спорам КХЛ. Но, думаю, этого не произойдет», - приводит слова юриста «Газета.RU».

источник: «Газета.Ru»
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