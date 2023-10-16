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Тардиф ответил на вопрос, сказывается ли негативно ситуация с Федотовым на отношениях ФХР и ИИХФ

В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.
16 октября 2023 18:58
автор: Степан Шереметьев

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос, влияет ли негативно ситуация с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова на отношения ФХР и ИИХФ.

«Точно не благоприятствует. Может ли эта ситуация вызвать трудности с потенциальным возвращением сборных России на турниры под эгидой ИИХФ? На данный момент в любом случае ничего не изменится до конца чемпионата мира в Праге», - приводит слова руководителя организации «СЭ».

Напомним, что в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Дело в том, что прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом заключил соглашение с ЦСКА. В итоге ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

источник: «Спорт-Экспресс»
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