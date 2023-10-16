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Тардиф: решение по допуску сборной России до соревнований будет принято не позднее марта 2024 года

Глава ИИХФ не стал исключать возвращения российских команд.
Тардиф: решение по допуску сборной России до соревнований будет принято не позднее марта 2024 года
16 октября 2023 19:14
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о возвращении российских команды в турниры под эгидой организации.

«Возвращение сборных России на турниры под эгидой ИИХФ? На данный момент ничего не изменится до конца чемпионата мира в Праге. Решение уже принято в марте 2023 года. Решение по сезону-2024/2025 и Олимпийским играм может быть принято в любое время, но не позднее марта 2024 года», — цитирует Тардифа «Спорт-экспресс».

В марте 2023 года совет ИИХФ принял решение продлить отстранение сборных России и Беларуси от участия в международных соревнованиях на сезон-2023/2024.

источник: «Спорт-Экспресс»
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