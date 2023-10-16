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Нападающий «Спартака» Морозов рассказал, собирается ли он уезжать в НХЛ

У хоккеиста есть действующий контракт с «Вегасом».
16 октября 2023 19:48
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Спартака» Иван Морозов, у которого есть действующий контракт с «Вегасом», рассказал, собирается ли он снова попробовать свои силы в НХЛ. Форвард выступает за московский клуб на правах аренды.

«Везде хочется быть лидером, и не надо загадывать. Сейчас главное — этот сезон провести хорошо, выстрелить в плей‑офф. А дальше уже будем думать, — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, красно-белые получили центрфорварда в результате обмена, когда в петербургский СКА отправился защитник Александр Никишин, а москвичи забрали права на девятерых игроков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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