Нападающий «Спартака» Морозов рассказал, собирается ли он уезжать в НХЛ

Нападающий «Спартака» Иван Морозов, у которого есть действующий контракт с «Вегасом», рассказал, собирается ли он снова попробовать свои силы в НХЛ. Форвард выступает за московский клуб на правах аренды.

«Везде хочется быть лидером, и не надо загадывать. Сейчас главное — этот сезон провести хорошо, выстрелить в плей‑офф. А дальше уже будем думать, — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, красно-белые получили центрфорварда в результате обмена, когда в петербургский СКА отправился защитник Александр Никишин, а москвичи забрали права на девятерых игроков.