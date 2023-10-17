33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 3:4. «Дьяволы» уступали 0:4, но в третьем периоде забили три гола.

В составе победителей дубль оформил Сэм Райнхарт, также отличились Картер Вераге и Нико Миккола. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36 и одержал первую победу в сезоне. Он провёл третий матч в регулярке.

Также 35-летний Бобровский вышел на второе место в истории клуба по количеству побед. У него и у Джона Ванбисбрука по 106 викторий. Рекорд принадлежит Роберто Луонго (230).

У «Нью-Джерси» забивали Эрик Хаула, Майкл Маклауд и Йеспер Братт.