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Голевая передача Панарина принесла «Рейнджерс» победу над «Аризоной»

У Артемия «украли» гол.
17 октября 2023 04:51
автор: Иван Уральский

«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону Койотс» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Крис Крайдер и Винсент Трочек, у «койотов» - Клейтон Келлер.

Первоначально автором гола Трочека значился российский нападающий Артемий Панарин, но в итоге его записали в протоколе ассистентом. Также на его счету четыре броска в створ за 18:11 на льду.

ВИДЕО

Голкипер Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 27 и одержал вторую победу в сезоне.

У «Рейнджерс» две победы в трёх матчах на старте сезона. В активе «Аризоны» по победе и поражению.

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