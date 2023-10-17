Бобровский вышел на второе место в истории «Флориды» по количеству побед

Минувшей ночью в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на льду «Пруденшиал-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

Одним из главных героев матча стал вратарь «пантер» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 33 броска из 36 по своим владениям и помог своей команде одержать первую победу в нынешнем сезоне. Ранее финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли потерпел два поражения кряду.

Стоит отметить, что Бобровский вышел на второе место в истории клуба по количеству побед среди вратарей. Россиянин одержал 106 победу в джерси «Флориды» и сравнялся по этому показателю с Джоном Ванбисбруком. Рекорд франшизы принадлежит легендарному канадцу Роберто Луонго (230).

Следующий матч «Флорида» проведёт в ночь на 20 октября, когда на своём льду примет «Торонто Мэйпл Лифс».