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Бобровский вышел на второе место в истории «Флориды» по количеству побед

Россиянин помог «Пантерз» одержать первую победу в нынешнем сезоне НХЛ.
17 октября 2023 06:09
автор: Виталий Стопин

Минувшей ночью в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на льду «Пруденшиал-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флоридой Пантерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

Одним из главных героев матча стал вратарь «пантер» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 33 броска из 36 по своим владениям и помог своей команде одержать первую победу в нынешнем сезоне. Ранее финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли потерпел два поражения кряду.

Стоит отметить, что Бобровский вышел на второе место в истории клуба по количеству побед среди вратарей. Россиянин одержал 106 победу в джерси «Флориды» и сравнялся по этому показателю с Джоном Ванбисбруком. Рекорд франшизы принадлежит легендарному канадцу Роберто Луонго (230).

Следующий матч «Флорида» проведёт в ночь на 20 октября, когда на своём льду примет «Торонто Мэйпл Лифс».

источник: «Советский спорт»
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