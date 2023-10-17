«Торонто» без Самсонова проиграл дома «Чикаго»

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне НХЛ. «Листья» минувшей ночью дома уступили «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:4.

В составе победителей голы на свой счёт записали Маккензи Энтвистл, Кори Перри, Тайлер Джонсон и Тейлор Рэддиш, поразивший уже пустые ворота. Единственный точный бросок в составе канадской команды удался её капитану Джону Таваресу.

Ворота «Торонто» в этой встрече защищал 25-летний американец Джозеф Уолл. Он отразил 26 бросков по своим воротам. Его визави голкипер «Блэкхоукс» швед Арвид Сёдерблом парировал 36 бросков.

Стоит отметить, что впервые в нынешнем сезоне на скамейку запасных присел российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. В двух стартовых матчах команды в регулярном чемпионате 26-летний россиянин одержал две победы.