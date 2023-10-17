Александр Овечкин обошёл Марселя Дионна по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон» нанёс поражение «Калгари» в очередном матче чемпионата НХЛ.

Игра на «Кэпитал Уан-Арена» завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Отметим, что в игре принял участие российский форвард »Вашингтона» Александр Овечкин. Форвард не смог отметиться результативными действиями.

Для 38-летнего Овечкина этот матч стал 1349-м за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Александр поднялся на 53-е место. Россиянин превзойдя результат канадского игрока Марселя Дионна и сравнялся с нападающим Кирком Мюллером, на счету которого те же 1349 матчей.

Добавим, что в этих встречах Овечкин забросил 822 шайбы и отдал 663 голевые передачи.