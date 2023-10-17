Защитник «Рейнджерса» сравнил Шестёркина с хладнокровным убийцей

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба поделился мнением об игре российского вратаря Игоря Шестеркина в матче «Аризонй» (2:1).

Голкипер отразил 26 броска, включая буллит за несколько минут до конца игры. Он был признан первой звездой.

«Очевидно, что команда не хочет давать соперникам возможности совершать буллит, но в жилах Шестеркина течет кровь хладнокровного убийцы. Когда наступали такие моменты, он всегда выручал нас», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что автором победной шайбы стал Винсент Трочек, которому ассистировал Артемий Панарин.