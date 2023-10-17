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«Торпедо» выменяло у «Адмирала» права на защитника «Вегаса»

Хоккеист знаком с наставником нижегородской команды.
17 октября 2023 13:03

Клубы КХЛ «Торпедо» и «Адмирал» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

«Торпедо» получило права на российского защитника «Вегаса» Даниила Мироманова. В дальневосточный клуб отправится форвард Кирилл Максимов. Также «Адмирал» получил денежную компенсацию.

Отметим, что Мироманов тренировался у Игоря Ларионова в «Детройте» в возрасте 15 лет. В 2021 году он подписал контракт с «Вегасом».

На данный момент в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал в них 7 (2+5) очков.

Максимов провел 7 матчей за »Торпедо» в текущем сезоне КХЛ и набрал 3 (0+3) очка при 8 минутах штрафа.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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