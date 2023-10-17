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Представлены первые 16 участников Матча звёзд КХЛ 2023 года

Игра пройдёт в декабре в Санкт-Петербурге.
17 октября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Определились первые 16 участников Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Игроков на встречу выбирали болельщики при помощи голосования.

Дивизион Боброва будут представлять голкипер СКА Никита Серебряков, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, , а также форварды Василий Атанасов («Торпедо) и Николай Голдобин («Спартак»).

В команду дивизиона Тарасова вошли вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов, защитник ЦСКА Никита Нестеров, а также нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва) и Виталий Пинчука («Динамо» Минск).

Дивизионы Харламова и Чернышёва выглядят следующим образом.

Игроки от дивизиона Харламова:

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада»);

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»);

Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»); Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

Хоккеисты от дивизиона Чернышёва:

Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев»);

Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал»);

Нападающие: Владимир Ткачёв («Авангард»); Рид Буше («Авангард»).

Матч звёзд КХЛ пройдёт в Санкт-Петербурге на площадке «СКА Арена» 9-10 декабря текущего года.

источник: КХЛ
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