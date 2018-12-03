«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Адмирал»

Хоккей 03 декабря 2018 17:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» на своем льду справилась с «Адмиралом». Итоговый счет встречи 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Сибирь» дубль оформил Жильбер Брюле, еще одну шайбу забросил Владимир Пешехонов. У «Адмирала» отличился Александр Стрельцов.

После 35 игр «Сибирь» идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Адмирал» располагается на последнем, 13-м месте.

5 декабря «Сибирь» примет дома магнитогорский «Металлург», а «Адмирал» 8 декабря встретится дома с «Барысом».