«Сибирь» на домашнем льду обыграла «Адмирал» - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 17:55Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Сибирь» на домашнем льду обыграла «Адмирал»

    В Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» на своем льду справилась с «Адмиралом». Итоговый счет встречи 3:1 в пользу хозяев.

    В составе «Сибирь» дубль оформил Жильбер Брюле, еще одну шайбу забросил Владимир Пешехонов. У «Адмирала» отличился Александр Стрельцов.

    После 35 игр «Сибирь» идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Адмирал» располагается на последнем, 13-м месте.

    5 декабря «Сибирь» примет дома магнитогорский «Металлург», а «Адмирал» 8 декабря встретится дома с «Барысом».

    #хк сибирь#хк адмирал#кхл#брюле жильбер#пешехонов владимир#стрельцов александр
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