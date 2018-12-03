Фил Хаусли: Уже на момент начала тренировочного лагеря мы решили многие проблемы в «Баффало» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Хоккей03 декабря 2018 19:23Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Фил Хаусли: Уже на момент начала тренировочного лагеря мы решили многие проблемы в «Баффало»

    Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли прокомментировал успешное выступление «Сэйбрз» в текущем сезоне.

    - Думаю, что уже на момент начала тренировочного лагеря мы решили многие проблемы. Мы знали, что должны измениться. В прошлом году мы много говорили о необходимости изменений. В том числе это касалось работы тренеров, нашей философии и группы лидеров.

    Все должны были поддерживать и отвечать друг за друга, и мы знали, что за один день это не произойдет. Они вложили в это много сил. Ребята проделали отменную работу по созданию нашей командной культуры, - приводит слова Хаусли официальный сайт НХЛ.

    Добавим, что после 27 встреч регулярного чемпионата «Баффало» набрал 37 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лидирующей «Тампе» два балла.

    #нхл#хк баффало сэйбрз#хаусли фил
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта