Фил Хаусли: Уже на момент начала тренировочного лагеря мы решили многие проблемы в «Баффало»

Хоккей 03 декабря 2018 19:23 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли прокомментировал успешное выступление «Сэйбрз» в текущем сезоне.

- Думаю, что уже на момент начала тренировочного лагеря мы решили многие проблемы. Мы знали, что должны измениться. В прошлом году мы много говорили о необходимости изменений. В том числе это касалось работы тренеров, нашей философии и группы лидеров.

Все должны были поддерживать и отвечать друг за друга, и мы знали, что за один день это не произойдет. Они вложили в это много сил. Ребята проделали отменную работу по созданию нашей командной культуры, - приводит слова Хаусли официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после 27 встреч регулярного чемпионата «Баффало» набрал 37 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лидирующей «Тампе» два балла.