Дубль Толчинского помог ЦСКА в гостях обыграть «Сочи»

Хоккей 03 декабря 2018 21:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» на своем льду принимал московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

В составе армейцев дубль оформил Сергей Толчинский, еще одну шайбу забросил Иван Телегин. У «Сочи» отличился Степан Старков.

Для ЦСКА эта победа стала 16-й подряд в чемпионате. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 62 очка после 35 игр. «Сочи» после 35 матчей идет на шестой строчке с 35 баллами.

В следующем матче ЦСКА 6 декабря примет «Авангард», а «Сочи» 5 декабря дома сыграет с рижским «Динамо».