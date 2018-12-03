Дубль Толчинского помог ЦСКА в гостях обыграть «Сочи» - Советский спорт
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    • Хоккей03 декабря 2018 21:39Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Дубль Толчинского помог ЦСКА в гостях обыграть «Сочи»

    В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи» на своем льду принимал московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

    В составе армейцев дубль оформил Сергей Толчинский, еще одну шайбу забросил Иван Телегин. У «Сочи» отличился Степан Старков.

    Для ЦСКА эта победа стала 16-й подряд в чемпионате. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 62 очка после 35 игр. «Сочи» после 35 матчей идет на шестой строчке с 35 баллами.

    В следующем матче ЦСКА 6 декабря примет «Авангард», а «Сочи» 5 декабря дома сыграет с рижским «Динамо».

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