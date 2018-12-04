«Тампа» крупно обыграла «Нью-Джерси». У Кучерова четыре очка

Хоккей 04 декабря 2018 08:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет встречи 5:1 в пользу гостей.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал в этой встрече 4 (1+3) очка. Теперь на счету хоккеиста 42 (12+30) балла в текущем розыгрыше чемпионата.

Единственную шайбу за «Нью-Джерси» забросил российский защитник Егор Яковлев. Для него это первый гол в НХЛ.

«Тампа» выиграла третий матч подряд и шестой из последних семи. Для «Нью-Джерси» это поражение стало шестым кряду.