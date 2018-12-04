«Тампа» крупно обыграла «Нью-Джерси». У Кучерова четыре очка - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Хоккей04 декабря 2018 08:15Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Тампа» крупно обыграла «Нью-Джерси». У Кучерова четыре очка

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет встречи 5:1 в пользу гостей.

    Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал в этой встрече 4 (1+3) очка. Теперь на счету хоккеиста 42 (12+30) балла в текущем розыгрыше чемпионата.

    Единственную шайбу за «Нью-Джерси» забросил российский защитник Егор Яковлев. Для него это первый гол в НХЛ.

    «Тампа» выиграла третий матч подряд и шестой из последних семи. Для «Нью-Джерси» это поражение стало шестым кряду.

    #хк тампа-бэй лайтнинг#хк нью-джерси девилз#нхл#кучеров никита#яковлев егор
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта