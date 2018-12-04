Владимир Плющев: Бурдасов совершенно заслуженно привлечен в сборную - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 13:29Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Владимир Плющев: Бурдасов совершенно заслуженно привлечен в сборную

    Сегодня стал известен состав сборной России на второй этап Евротура – Кубок Первого канала.

    В сборную вызваны 29 хоккеистов, 21 и которых представляют ЦСКА и СКА. Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав национальной команды.

    «Формирование команды — это сложный процесс. Тот факт, что Воробьев сделал ставку на игроков, которых он лучше знает, — это нормально, но в команде есть ряд игроков не только из СКА и ЦСКА. Создание команды будет длиться до конца сезона, поэтому главный тренер ищет оптимальные, наигранные связки, чтобы к чемпионату мира подойти в хорошей форме.

    Что касается Бурдасова, то он лидер своей команды, игрок не может пройти на одном дыхании весь чемпионат. Ни для кого не секрет, что он умеет забивать и создавать голевые моменты, поэтому он совершенно заслуженно привлечен в сборную», - цитирует Плющева Sport24.ru.

    #плющев владимир#бурдасов антон#сборная россии по хоккею#еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею
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