Дацюк признан спортсменом года по версии Минспорта РФ - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Коламбус Блю Джекетс
    Калгари Флэймз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Питтсбург Пингвинз
    Колорадо Эвеланш
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Йорк Айлендерс
    Виннипег Джетс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Флорида Пантерз
    Бостон Брюинз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Баффало Сэйбрз
    Торонто Мэйпл Лифс
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Детройт Ред Уингз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:30
    Монреаль Канадиенс
    Оттава Сенаторз
    0
    0
    • Хоккей04 декабря 2018 21:49Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Дацюк признан спортсменом года по версии Минспорта РФ

    В этом году нападающий выиграл олимпийское золото в составе сборной России.

    Форвард питерского СКА Павел Дацюк стал победителем в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта России.

    Отмечается, что в экспертный совет, который выбирал лауреатов, вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

    Кроме того, в число жюри вошли двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, исполнительный директор НБО «Фонд поддержки олимпийцев» Александр Катушев, генеральный директор ООО «Новый проект» Василий Кикнадзе, глава ОКР Станислав Поздняков.

    #кхл#дацюк павел#хк ска#сборная россии по хоккею#министерство спорта РФ
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта