Дацюк признан спортсменом года по версии Минспорта РФ

Хоккей 04 декабря 2018 21:49 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

В этом году нападающий выиграл олимпийское золото в составе сборной России.

Форвард питерского СКА Павел Дацюк стал победителем в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» по версии Министерства спорта России.

Отмечается, что в экспертный совет, который выбирал лауреатов, вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Кроме того, в число жюри вошли двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, исполнительный директор НБО «Фонд поддержки олимпийцев» Александр Катушев, генеральный директор ООО «Новый проект» Василий Кикнадзе, глава ОКР Станислав Поздняков.