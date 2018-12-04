Павел Дацюк: Доволен, что включили в состав сборной, но надо больше привлекать молодых ребят - Советский спорт
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    • Хоккей04 декабря 2018 23:31Источник: «РИА Новости»

    Павел Дацюк: Доволен, что включили в состав сборной, но надо больше привлекать молодых ребят

    Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк - о попадании в состав сборной России на Кубок Первого канала.

    - Меня включили в сборную только сегодня. Я доволен - буду тренироваться, готовиться, развиваться, прибавлять. С другой стороны, у нас дорога молодым. Надо больше привлекать молодых ребят. У нас много перспективных ребят, которые хорошо играют. Надо давать им больше шансов. Но это не мое решение - это к руководству. Я буду делать все от меня зависящее, и помогать, - приводит слова Дацюка РИА «Новости».

    Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьев и его штаб определились с теми, кто сыграет на Кубке Первого канала (13-16 декабря).

    #сборная россии по хоккею#дацюк павел#Кубок Первого канала по хоккею#еврохоккейтур
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