Павел Дацюк: Доволен, что включили в состав сборной, но надо больше привлекать молодых ребят

Хоккей 04 декабря 2018 23:31 Источник: «РИА Новости»

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк - о попадании в состав сборной России на Кубок Первого канала.

- Меня включили в сборную только сегодня. Я доволен - буду тренироваться, готовиться, развиваться, прибавлять. С другой стороны, у нас дорога молодым. Надо больше привлекать молодых ребят. У нас много перспективных ребят, которые хорошо играют. Надо давать им больше шансов. Но это не мое решение - это к руководству. Я буду делать все от меня зависящее, и помогать, - приводит слова Дацюка РИА «Новости».

Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьев и его штаб определились с теми, кто сыграет на Кубке Первого канала (13-16 декабря).