Хоккей 04 декабря 2018 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Дацюк – в составе. Сборная России назвала, кто сыграет на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Илья Воробьев и его штаб определились с теми, кто сыграет на Кубке Первого канала (13-16 декабря).