Дацюк – в составе. Сборная России назвала, кто сыграет на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России Илья Воробьев и его штаб определились с теми, кто сыграет на Кубке Первого канала (13-16 декабря).
Итак, на российском этапе Евротура выступят…
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).
Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).
Расписание турнира:
«Парк легенд» (Москва)
Швеция – Россия (13 декабря, 18.45)
Финляндия – Швеция (15 декабря, 11.30)
Россия – Чехия (15 декабря, 15.45)
Чехия – Швеция (16 декабря, 14.00)
Тампере
Финляндия – Чехия (13 декабря 19.30)
Футбольный стадион «Санкт-Петербург»
Россия – Финляндия (16 декабря, 17.00) – «Зимняя классика»