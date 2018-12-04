Дацюк – в составе. Сборная России назвала, кто сыграет на Кубке Первого канала - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Ницца
    Анже
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Амьен
    Монако
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вест Хэм Юнайтед
    Кардифф Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Борнмут
    Хаддерсфилд Таун
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Уотфорд
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Монпелье
    Лилль
    0
    0
    • Хоккей04 декабря 2018 12:30Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Дацюк – в составе. Сборная России назвала, кто сыграет на Кубке Первого канала

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев и его штаб определились с теми, кто сыграет на Кубке Первого канала (13-16 декабря).

    Итак, на российском этапе Евротура выступят…

    Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

    Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

    Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

    Расписание турнира:

    «Парк легенд» (Москва)
    Швеция – Россия (13 декабря, 18.45)
    Финляндия – Швеция (15 декабря, 11.30)
    Россия – Чехия (15 декабря, 15.45)
    Чехия – Швеция (16 декабря, 14.00)

    Тампере
    Финляндия – Чехия (13 декабря 19.30)

    Футбольный стадион «Санкт-Петербург»
    Россия – Финляндия (16 декабря, 17.00) – «Зимняя классика»

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта